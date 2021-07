Maggio: grandi orchestre in stagione '21-'22, nove opere top

FIRENZE, 01 LUG - Il Maggio Fiorentino ospiterà nella stagione 2021-2022 grandi orchestra tra cui la Mozart diretta da Daniele Gatti, l'orchestra del teatro Mariinsky di San Pietroburgo, l'orchestra di Montecarlo e la Cherubini diretta da Riccardo Muti. Dal 30 agosto al 9 aprile 2022 in cartellone nove opere liriche (tutti nuovi allestimenti, mai visti, due soli in streaming) e 13 concerti. Il 12 settembre Gatti dirigerà l'orchestra Mozart in un programma con musiche di Igor Stravinskij e Wolfgang Amadeus Mozart. Nei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri lunedì 13 settembre Riccardo Muti dirigerà l'orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il coro del Maggio, con i professori d'orchestra del Maggio e dell'Arena di Verona in un concerto con musiche di Tigran Mansurian e di Giuseppe Verdi le Laudi alla Vergine Maria. Il concerto sarà eseguito anche il 12 settembre a Ravenna e il 15 a Verona. L'11 dicembre poi sarà la serata dedicata all'orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo diretta da Valery Gergiev, mentre l'orchestra di Montecarlo, guidata da Charles Dutoit, sarà al Maggio il 10 gennaio con Martha Argerich al pianoforte. Tra i titoli in cartellone 'Così fan tutte' di Wolfgang Amadeus Mozart , 'La traviata' di Giuseppe Verdi, 'Linda di Chamounix' di Gaetano Donizetti, 'Falstaff' di Giuseppe Verdi, 'Madama Butterfly' di Giacomo Puccini, 'Fidelio' di Ludwig van Beethoven. Gli allestimenti sono praticamente tutti nuovi, solo due dei quali Linda di Chamounix, e Così fan tutte andate in scena in teatro per la registrazione video e la trasmissione in streaming, ma mai viste in sala dal pubblico. Due i titoli riservati ai ragazzi e alle scuole: 'Cenerentola' (per i bambini) di Gioachino Rossini e 'Così fan tutti, l'amore è un gioco', riadattamento da Mozart. La stagione sinfonica - preceduta da due trasferte il 14 agosto a Grafenegg e il 15 agosto a Budapest con due concerti diretti da Zubin Mehta (che durante l'intera stagione salirà sul podio per 30 volte) e il pianista Rudolf Buchbinder -, conta 13 concerti con l'Orchestra del Maggio, un concerto con l'Orchestra Mozart diretta da Gatti e altre orchestre internazionali. Il 22 dicembre l'inaugurazione del nuovo Auditorium con Mehta. (ANSA).