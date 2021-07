The Tomorrow War, Chris Pratt in guerra nel futuro

ROMA, 01 LUG - Quasi un videogioco. Con tanto di armi provviste da infiniti proiettili, mostri multi teste da sconfiggere e poi passato, presente e futuro pronti a fare la loro parte per mantenere alta la suspence e l'azione. In THE TOMORROW WAR di Chris McKay, su Amazon Prime Video dal 2 luglio, accade tutto questo è anche di più. Siamo nel mondo contemporaneo ed è panico quando un gruppo di viaggiatori del tempo si materializza all'improvviso in uno stadio per consegnare un messaggio urgente. Vengono dal futuro, dal 2051 quando l'umanità sta perdendo una guerra globale contro una specie aliena che sembra invincibile. L'unica speranza è che ai combattenti già in guerra si uniscano soldati e i civili del presente disposti ad essere trasportati nel futuro per cercare di cambiare il destino della guerra. Tra i reclutati c'è l'insegnante di scuola superiore e padre di famiglia Dan Forester (Chris Pratt) del tutto determinato a salvare il mondo del futuro anche per la sua giovane figlia. A lui si unisce suo padre Slade (J.K. Simmons), da cui era lungamente separato, e una scienziata (Yvonne Strahovski) nei panni di Romeo Command. Dopo aver recitato in due dei più grandi franchise come le serie Avengers e Jurassic World, Pratt si misura in un live-action del tutto originale diretto da quel Chris McKay con cui aveva già lavorato in The Lego Movie. (ANSA).