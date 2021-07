Da Jodie Foster a Bellocchio gli incontri

ROMA, 01 LUG - Jodie Foster, Matt Damon, Isabelle Huppert, Marco Bellocchio and Steve McQueen, sono i protagonisti dei Rendez Vous, gli incontri pubblici del Festival di Cannes 2021(6-18 luglio). Nomi speciali per quelle che sono considerate lezioni di cinema ma non solo: occasioni di conoscenza, avvicinamento e confidenza sulle loro passioni per l'arte cinematografica. Gli incontri alla Buñuel saranno alle 15: il 7 luglio con Jodie Foster, il 9 con Matt Damon, il 13 con Isabelle Huppert, il 15 con Marco Bellocchio e infine il 16 con il regista Steve McQueen. (ANSA).