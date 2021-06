Al via Ultra Moenia Festival con Avion Travel nel Tarantino

TARANTO, 30 GIU - Archeologia ed enogastronomia, musica e teatro, con il concerto di chiusura affidato agli Avion Travel: è "Ultra Moenia Festival - Mediterraneo al centro oltre le mura", organizzato nel Parco Archeologico delle Mura Messapiche di Manduria (Taranto) dal 9 all'11 luglio, promosso dal Comune e dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, con la Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo. Ogni sera il Parco si illuminerà con gli spettacoli, dalla performance di apertura "Verso Itaca" dell'associazione Terrae, al concerto tributo a Fabrizio De André la sera dopo (Le Nuvole Quintet). Poi, l'11 il concerto all'alba (alle 4 del mattino "Sagrademari- strada nel mare per 5 donne e un marinaio che non c'è" di Terrae e Faraualla) e alle 22, in collaborazione con il Taranto Jazz Festival, arriva La Piccola Orchestra Avion Travel con il suo Opplà Tour. "Siamo molto contenti di tornare dopo diversi anni", sottolinea Peppe Servillo. In programma anche convegni, come il 9 luglio sulle nuove opportunità digitali nell'archeologia subacquea, poi il 10 sul partenariato pubblico/privato con Parco Archeologico delle Mura Messapiche, Roca Vecchia e Grotta della Poesia. Curato dal Consorzio del Primitivo, ci sarà un percorso sensoriale dedicato a questo pregiato vino. Poi passeggiate in barca dall'approdo naturale di Torre Colimena ai Sarcofagi del Re di San Pietro in Bevagna, immersioni nel Parco Subacqueo, escursioni nell'area naturalistica Bosco Cuturi e in quella archeologica Li Castelli, visite guidate al Parco Archeologico delle Mura Messapiche, le mostre "Le forme dell'acqua" del ceramista Antonio Vestita e "Mediterraneo nuovi sguardi" del pittore Enzo De Cillis, poi Archeo Astronomia con un omaggio a Dante e al codice astronomico della Divina Commedia. (ANSA).