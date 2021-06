Dylan Dog omaggia Vasco Rossi, esce la prima storia 'Sally'

ROMA, 30 GIU - La pioggia cade livida, incessante. Una donna bionda avanza al centro della scena, stretta nell'impermeabile. Una scritta a caratteri cubitali annuncia "una storia di amore e di ossessione". E poi loro, l'icona del fumetto e la leggenda del rock, sorridenti, spalla a spalla, Dylan Dog nell'immancabile giacca nera e camicia rossa, Vasco Rossi in giubbotto di pelle e berretto. E' il trailer che lancia Sally, primo episodio dell'omaggio dell'Indagatore dell'Incubo al Blasco, scritto da Paola Barbato e disegnato da Corrado Roi, disponibile dal 30 giugno in edicola, fumetteria e sul sito di Sergio Bonelli. Gli appuntamenti saranno tre, ispirati ad altrettanti brani del rocker di Zocca: dal 30 luglio arriverà Albachiara, scritto da Gabriella Contu e disegnato da Sergio Gerasi; dal 31 agosto Jenny, scritto da Barbara Baraldi e disegnato da Davide Furnò. Gigi Cavenago e Fabrizio De Tommaso firmano le copertine. Spiega Vasco Rossi: "Ho sempre amato la sintesi e i fumetti in questo son perfetti: il racconto si dipana per immagini e poche parole ma quelle che bastano a farti capire un mondo intero di cose. Il mio percorso direi che va da Nembo Kid a Tex Willer per arrivare fino a Dylan Dog, il più colto, raffinato e impegnato, il suo mondo visionario mi ha affascinato. Ancora oggi è per me un mito e sono strafelice di incontrarlo. A proposito, da Dylan Dog sono passato direttamente ai libri di filosofia". Racconta Tiziano Sclavi, papà di Dylan Dog: "Una volta ho fatto un sogno. Di solito i miei sogni sono incubi paurosi e disperati, ma quello, caso più unico che raro, era felice. Non ricordo come si svolgeva, so solo che a un certo punto cantavo "Voglio una vita spericolata". Era indubbiamente un segno. Segno che qualcosa di Vasco mi era entrato nel profondo". Ogni albo avrà una foliazione speciale e sarà arricchito da 16 pagine extra che conterranno una speciale intervista di Luca Crovi a Vasco, i testi delle canzoni cui si ispira l'episodio, l'editoriale di Michele Masiero e, nel primo albo, anche uno scritto di Tiziano Sclavi e uno di Davide Bonelli. (ANSA).