Musica: Baglioni e Masini tra autori del 64/o Zecchino d'Oro

BOLOGNA, 30 GIU - Ci sono anche Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo e Flavio Premoli, tra i fondatori della Premiata Forneria Marconi, fra gli autori delle 14 canzoni in gara al 64/o Zecchino d'Oro, in onda a dicembre su Rai1 con la direzione artistica di Carlo Conti. Diciassette i piccoli solisti, provenienti da nove regioni, con un trio e un duetto, che canteranno insieme al Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Baglioni firma la musica di 'Ci sarà un po' di voi', testo di Maria Francesca Polli, interpretata da una bambina di 9 anni, Veronica, di Gorle (Bergamo); Marco Masini è autore di testo e musica (con Emiliano Cecere e Veronica Rauccio) di 'Superbabbo', cantata da Zoe, 9 anni, di Impruneta (Firenze); Giovanni Caccamo è autore con Antos Zarrillo Maietta di 'Il ballo del ciuaua' (interpretato da Camilla, 7 anni, di Viareggio; Francesco Paolo, 10 anni, di Salsomaggiore Terme; Elisa, 9 anni, di Roma), Flavio Premoli ha composto la musica di 'La filastrocca delle vocali, testo di Vincenzo Incenzo, cantata da Simona, 7 anni, di Terrasini (Palermo). Tra gli autori dei brani anche Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Franco Fasano, nomi noti nel mondo musicale dello Zecchino d'Oro. Scelte tra 550 proposte arrivate all'Antoniano in risposta al bando autori, le canzoni di questa edizione saranno inserite in una compilation distribuita dalla Sony Music Entertainment, con la direzione musicale di Lucio Fabbri. Con i piccoli interpreti della 64/a edizione sale a 1.067 il numero dei bambini che hanno partecipato come solisti allo Zecchino d'Oro dalla prima edizione del 1959. (ANSA).