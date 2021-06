Micaela Ramazzotti, io donna bambina in Naufragi

ROMA, 30 GIU - Michaela Ramazzotti è perfetta per interpretare Maria, donna fragile e buona, più infantile dei suoi stessi figli: Anna e Giuseppe (Mia e Lorenzo McGovern Zanini). Lei vive in una città di mare insieme al marito Antonio (Mario Sgueglia), che la ama molto, sempre in preda alle sue naturali follie e ingenuità. Tutte cose che da tempo hanno messo in moto gli assistenti sociali che vorrebbero toglierle i figli. Questo l'incipit di NAUFRAGI di Stefano Chiantini (Isole; Storie sospese), che esce in streaming il 9 luglio su Apple TV/ iTunes, Google Play, Amazon TVOD, Rakuten e Chili e il 16 luglio su Sky con Adler Entertainment. Un film drammatico che racconta del disagio psichico all'interno di una famiglia come tante. Quando un evento tragico poi colpisce questa famiglia, la morte di Antonio, Maria dovrà lottare ancora di più contro un destino sempre più crudele, dovrà cadere e poi cercare di rialzarsi. "Lei è una nata storta. Una buona a nulla. Si sente inetta, incapace, ha paura di affrontare la vita - dice la Ramazzotti in collegamento remoto con la stampa - . È una donna bizzarra, ma devo riconoscere che amo dare voce ed amare chi ha paura di vivere". Per quanto riguarda il dolore, dice ancora l'attrice: "Mi sono fatta guidare dal regista per quanto riguarda lutto e poi - aggiunge - ho pensato molto a un film di Lars Von Trier come Le onde del destino che ho amato molto". (ANSA).