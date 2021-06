Cannes: Melanie Thierry presiederà giuria Camera d'or

ROMA, 30 GIU - L'attrice Mélanie Thierry, presiederà la giuria della Camera d'Or che assegnerà tra 31 opere prime selezionate al festival di Cannes 2021 (6-18 luglio) la migliore. «Niente è fragile o miracoloso come un primo film. Ciò testimonia il coraggio e la fede di tutti i registi che, dopo un lungo periodo di isolamento, sono riusciti a fornirci una finestra sul mondo esterno. È un grande onore e una gioia meravigliosa per me essere la Presidente della Camera d'o della Giuria. Questi sono tempi difficili e incerti; il cinema è soprattutto l'arte più adatta ad aiutarci a comprenderli. Spero che daremo questo premio a un primo film che passerà attraverso il passare del tempo, un film diretto da uno dei più grandi registi di domani», ha dichiarato. Come da tradizione, sarà circondata da rappresentanti del settore (stampa, industria, associazioni di registi) e da un artista ospite. Per la FICAM (Fédération des industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia): Audrey ABIVEN, CEO di Tri Tracks (post-sincronizzazione per la società di lungometraggi). Per l'AFC (Association française des directeurs de la photographie cinématographique): Laurent DAILLAND,direttore della fotografia. Per la SRF (Société des Réalisateurs de Films): Romain COGITORE,regista, sceneggiatore e fotografo. Per lo SFCC (Syndicat français de la critique de films): Pierre-Simon GUTMAN,critico cinematografico de L'Avant-Seine Cinéma. Ospite: Eric CARAVACA,attore e regista. (ANSA).