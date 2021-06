Cannes: meno ospiti più intimo torna galà charity amfAR

ROMA, 30 GIU - Un numero limitato di ospiti, un'atmosfera più intima ma nonostante le restrizioni insieme al festival internazionale di Cannes (6-18 luglio) torna anche il charity gala di amfAR, The Foundation for AIDS Research, tra gli eventi clou. Annunciato per venerdì 16 luglio 2021, vedrà Alicia Keys protagonista della serata, che includerà una cena esclusiva, un'asta dal vivo, oltre a una performance e una sfilata di moda curata da Carine Roitfeld. La 27/a edizione dell'amfAR Gala Cannes, cambia anche location: sempre a Cap D'Antibes, sempre prestigiosa ma non più all'Eden Roc ma nei giardini della lussuosa Villa Eilenroc, con la partecipazione di Spike Lee come ospite d'onore. Tra i chairs dell'evento annunciati, Angela Bassett, Len Blavatnik, Rachel Brosnahan, Milla Jovovich, Nicole Kidman, Regina King, Heidi Klum, Catherine O'Hara, Aldis Hodge, Freida Pinto, Carine Roitfeld, Zoe Saldana, Michelle Yeoh, Youn Yuh-Jung, oltre a Milutin Gatsby, Global Fundraising Chairman, e T. Ryan Greenawalt e Kevin McClatchy, amfAR Co-Chairs. L'evento di quest'anno sarà condotto in un'atmosfera più intima, con un numero limitato di ospiti e rispetterà rigorosamente tutte le linee guida e i protocolli sanitari in relazione al COVID-19. Il tradizionale fashion show sarà ancora una volta curato da Carine Roitfeld, che presenterà alcuni look dei migliori designer del mondo. Simon de Pury e Sandra Nedvedskaia condurranno l'asta dal vivo, che includerà i capi della sfilata di moda, nonché una collezione di opere d'arte e oggetti di lusso unici. In qualità di leader mondiale nella ricerca sulle malattie infettive, amfAR ha temporaneamente ampliato i suoi sforzi per finanziare una la ricerca su COVID-19. (ANSA).