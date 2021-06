Riconoscimento ambientale per Umbria Jazz

PERUGIA, 30 GIU - Umbria Jazz vede confermato il suo impegno ambientale ottenendo un'importante riconoscimento: è infatti il primo festival in Italia ad ottenere la certificazione "EcoEvents" con un punteggio pari all'81,72%. Lo riferiscono gli stessi organizzatori. La certificazione per eventi ecosostenibili "EcoEvents" è l'unica - spiega una nota di Umbria Jazz - che garantisce un attestato ufficiale che conferisce valore al brand in termini green. Un attestato garantito dalla partnership con Legambiente nazionale e Ambiente e Salute, redatta da un comitato scientifico e successivamente avvallata dal comitato tecnico-scientifico della stessa Legambiente nazionale. Un marchio che ne garantisce la veridicità e l'impegno costante nel rispetto dell'ambiente, dell'uomo e del pianeta che abitiamo, ponendo la sostenibilità ambientale al primo posto. "Un ottimo risultato quello raggiunto dal festival - sottolinea la nota - in considerazione anche del particolare momento che sta vivendo il mondo degli eventi live, ottenuto analizzando campi specifici quali la gestione dei rifiuti, la logistica e la mobilità, il food and beverage, l'energia, la comunicazione, l'acustica e la responsabilità etico sociale. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che ci stimola a migliorare ulteriormente nel futuro intensificando sempre di più l'impegno green con una più profonda attenzione all'impatto ambientale di tutti gli eventi del brand UJ". (ANSA).