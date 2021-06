Nastri d'argento 75, stasera lo speciale su Rai Movie

ROMA, 30 GIU - Una lunga dichiarazione d'amore per il cinema nella serata di festa per i 75 anni dei Nastri d'Argento, il Premio del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, che questa sera, mercoledì 30 giugno alle 22.50, nello speciale di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), inizia al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, e si conclude sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina, dove Luca Manfredi consegna il Premio intitolato a suo padre a Massimo Ghini, l'attore che il grande Nino considerava il suo erede. Nello speciale di Rai Movie, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli è 'film dell'anno', premiato anche per la produzione italiana, per i costumi di Massimo Cantini Parrini e per la musica dei Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo. Emma Dante è poi premiata come migliore regista per Le sorelle Macaluso, che si aggiudica anche il premio come migliore produzione dell'anno. Tra le donne una superstar come Laura Pausini, è Nastro per la miglior canzone originale con 'Io si (Seen)'. Rai Movie saluta con i Giornalisti il Nastro Europeo a Colin Firth e la migliore colonna sonora a Stefano Bollani per Carosello Carosone, ma anche il 'Cameo dell'anno' a Giuliano Sangiorgi, per la prima volta sullo schermo in Tutti per 1 - 1 per tutti" di Giovanni Veronesi. Per la prima e unica volta c'è anche un Nastro di Platino ed è per Sophia Loren, protagonista de La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Nastro come migliore regista esordiente a Pietro Castellitto e come miglior attore non protagonista a Massimo Popolizio, entrambi per I predatori. (ANSA).