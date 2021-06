Tutte le hit dell'estate su Spotify

ROMA, 29 GIU - Come ogni anno con l'inizio dell'estate arrivano i tormentoni. Su Spotify sono già disponibili le nuove playlist che includono tutte le hit dell'estate 2021, da ascoltare a ripetizione ovunque e in qualsiasi momento. Ci sono le uscite più fresche degli artisti italiani, come "Malibù" di Sangiovanni, "Mille", il feat di Fedez e Achille Lauro con Orietta Berti e "I Wannabe Your Slave", l'ennesimo successo dei Måneskin che sta spopolando anche nelle classifiche Usa e Uk. Non mancano i successi internazionali che sono diventati virali nelle ultime settimane come "Friday" di Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman e "Run" degli OneRepublic. Come confermato dall'ultima campagna Wrapped di dicembre, gli utenti italiani amano ascoltare il genere Trap/Rap (tha Supreme il più ascoltato nel 2020) e i successi italiani di ogni genere ("Mediterranea" di Irama è stata la canzone più ascoltata l'anno scorso). Non sorprende quindi che anche la playlist Estate 2021: Le Hit includa un'ampia rappresentanza di artisti italiani, tra i quali: Fedez, Aka 7even, Sangiovanni, Måneskin, Elettra Lamborghini, Shade, Irama e tanti altri. Ecco alcune delle canzoni raccolte in Estate 2021: Le Hit: "Un bacio all'improvviso" di Rocco Hunt e Ana Mena; "Marea" di Madame; "Salsa" di J-Ax e Jake La Furia; "Iko Iko (My Bestie)" di Justin Wellington; "Ti Raggiungerò" di Fred De Palma; "Malibù" di Sangiovanni; "Yo No Sè" di Rvfv; "Loca" di Aka 7even; "Run" degli OneRepublic; "Dancing On Dangerous" di Imanbek, Sean Paul e Sofia Reyes; "Friday" di Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman; "Shimmy Shimmy" di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri; "Mohicani" di Boomdabash e Baby K; "I Wannabe Your Slave" dei Måneskin; "Pistolero" di Elettra Lamborghini; "In un'ora" di Shade; "Melodia Proibita" di Irama, "Mille" di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti; "Mi fai impazzire" di Blanco e Sfera Ebbasta. (ANSA).