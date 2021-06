Cardi B in attesa secondo figlio, annuncio durante premi BET

NEW YORK, 28 GIU - Cardi B è in attesa del secondo figlio. La rivelazione durante la cerimonia per i premi BET (Black Entertainment Television) per celebrare gli afroamericani nel campo della musica, della recitazione, dello sport e di altri settori dell'intrattenimento. La rapper, classe 1992, ha sorpreso i suoi fan salendo sul palcoscenico e indossando un completo Dolce & Gabbana scoperto sulla pancia che lasciava intravedere la rotondità. Con lei anche il marito, il rapper Offset, pseudonimo di Kiari Kendrell Cephus. Contemporaneamente ai BET, Cardi B ha annunciato la notizia della dolce attesa con un post su Instagram. Nella foto si mostra di profilo con il pancione e semplicemente la scritta #2. Cardi B e Offset sono sposati dal 2017. La coppia ha avuto alti e bassi compreso un tentativo di divorzio l'anno scorso. Poi si è riconciliata. Offset ha altri tre figli da una precedente relazione. (ANSA).