Gli archi della Toscanini per Reger, Mozart e Ciajkovskij

BOLOGNA, 28 GIU - Mihaela Costea, primo violino della Filarmonica Toscanini, sarà a capo di un organico cameristico proveniente dall'orchestra madre il 4 luglio alle 21.30 al Parco della Musica di Parma per eseguire un programma con musiche di Reger, Mozart e Ciajkovskij. Ospite solista il trentenne Ludovico Troncanetti, pianista emergente che vanta già importanti collaborazioni internazionali. Il primo brano in locandina è il Lyrisches Andante per archi di Max Reger, compositore, organista, pianista e insegnante di composizione tedesco vissuto tra fine 800 e primi del 900. Un brano per il quale il compositore tedesco attinse a piene mani dalla poetica romantica wagneriana con l'aggiunta di atmosfere del primo Schoenberg, anticipatrici delle frontiere dell'atonalità. Subito dopo verrà proposto il Concerto per pianoforte e orchestra N.12 in La Maggiore K 414 di Mozart scritto nel 1782, nel quale al solista è affidato ampio spazio poiché ognuno dei tre movimenti termina con una lunga cadenza. Ludovico Troncanetti eseguirà le cadenze originali di Mozart. Il K 414 è il secondo di una triade formata anche dai concerti K 413 e K 415. La serata si chiuderà con la Serenata per archi in do maggiore, Op. 48 composta da Ciajkovskij nel 1880, l'anno in cui perse il padre. Il brano verrà eseguito da un organico di 14 strumentisti tra violini, viole, violoncelli e contrabbassi. (ANSA).