Cannes: viva la musica! Da Annette fino ai Velvet

ROMA, 26 GIU - Mai come quest'anno al Festival di Cannes si parte in musica con ANNETTE di Leos Carax, musical glam- rock che si annuncia pieno di sentimenti quanto irriverente e con gli Sparks autori della colonna sonora. Leos Carax, famoso per i suoi film 'estremi' (Rosso Sangue, Gli amanti del Pont-Neuf, Holy Motors), torna a dirigere un film, ma per la prima volta in lingua inglese, e lo fa con un mega cast. Distribuito in Italia da I Wonder Pictures, troviamo in ANNETTE Adam Driver, che interpreta Henry, mentre Marion Cotillard è Ann, cantante di fama internazionale. I due vivono a Los Angeles e sono una coppia perfetta, ma con la nascita della loro figlia Annette, una bimba con un dono unico ed eccezionale, la loro vita cambia. Sempre in concorso a Cannes troviamo poi anche CASABLANCA BEATS di Nabil Ayouch e, fuori concorso, due opere: ALINE, THE VOICE OF LOVE di Valerie Lemercier e THE VELVET UNDERGROUND di Todd Haynes. (ANSA).