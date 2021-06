Giorgio Diritti dirigerà il corso Fare Cinema di Bellocchio

BOLOGNA, 26 GIU - Sarà Giorgio Diritti - recentemente vincitore ai David di Donatello con sette statuette per il suo 'Volevo nascondermi' - a tenere l'edizione 2021 dello storico corso di alta formazione in regia cinematografica 'Fare Cinema'. Fondazione Fare Cinema - presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini - ha infatti affidato al regista bolognese la direzione del corso che dà il nome alla Fondazione stessa e che è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da un Maestro del Cinema, fornendo ai partecipanti l'occasione di seguire e partecipare direttamente alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche 'sul campo'. Diritti arriva dopo Bellocchio stesso, Gianni Amelio, Franco Piavoli, Daniele Ciprì e dirigerà a Bobbio (Piacenza) un nuovo cortometraggio ambientato nel borgo più bello d'Italia, facendosi affiancare dai corsisti e dalla sua troupe di professionisti. "La collaborazione con Giorgio Diritti è iniziata nel 2019 con un corso di scrittura e regia culminato nella realizzazione del cortometraggio Zombie che abbiamo presentato alla Settimana della Critica di Venezia nel 2020 - dice Paola Pedrazzini direttrice di Fondazione Fare Cinema - e mi è sembrato naturale continuare il virtuoso percorso intrapreso, proponendogli di dirigere l'edizione 2021 del nostro corso storico. In questi anni ho avuto modo di conoscere Diritti e credo che abbia, oltre al talento, la capacità e il desiderio di motivare i giovani, di trasmettere loro entusiasmo e forza, come ha recentemente dimostrato nel suo intervento nel contesto del nostro progetto di cinema per le scuole L'Ora di Cinema, durante il quale raccontando il suo Volevo nascondermi ha esortato i ragazzi a coltivare le proprie passioni". Il corso si terrà dal 31 agosto all'11 settembre e il numero dei partecipanti sarà limitato (10 corsisti). (ANSA).