Musica: Mahmood annuncia date estive tour

ROMA, 25 GIU - Annunciate oggi le date estive di Mahmood, artista che in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti della scena musicale, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. Un tour in cui porterà dal vivo l'atmosfera di "Ghettolimpo", il suo nuovo album uscito l'11 giugno. Dopo un anno e mezzo di stop, Mahmood torna alla dimensione live per presentare al suo pubblico l'immaginario di "Ghettolimpo", fatto di due anime dalle molte sfumature che si ritrovano e intersecano nei testi dell'album, un disco autentico che prende ispirazione da influenze e riferimenti di vita trasformati in una dimensione artistica e sonora dalle molteplici contaminazioni. Le tappe del tour sono previste per venerdì 13 agosto 2021 in Piazza Libertina all'Oversound Festival di Lecce, sabato 21 agosto a Arena Rugby Mariapia ad Alghero (SS), martedì 24 agosto in Piazza Castello a Benevento, giovedì 26 agosto in Piazza Riforma a Lugano, sabato 4 settembre al Teatro Antico di Taormina. A breve verrà annunciato il live al prossimo Lucca Summer Festival, presso le Mura Storiche di Lucca (data tba). Tutte le info sul tour di Mahmood sono disponibili su www.friendsandparters.it Questi concerti si aggiungono a quelli autunnali - già annunciati - previsti per venerdì 12 novembre 2021 alla Casa della Musica di Napoli, sabato 13 novembre all'Atlantico Live di Roma, martedì 16 novembre al Tuscany Hall di Firenze, venerdì 19 al Vox Club di Nonantola (MO), sabato 20 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) e martedì 23 e mercoledì 24 novembre all'Alcatraz di Milano. (ANSA).