Da 100autori un sito per sceneggiature italiane

ROMA, 25 GIU - Online da oggi il sito "Sceneggiature italiane - dalla parola all'immagine" (www.sceneggiatureitaliane.it), voluto e realizzato da 100autori, l'associazione sindacale di sceneggiatori e registi italiani, grazie al sostegno del Ministero della Cultura. Il progetto nasce con l'obiettivo di valorizzare il copione come gesto artistico fondante del film e al contempo dare rilievo alla figura dello sceneggiatore come creatore di storie e inventore di cinema. "Quando mi han fatto vedere il progetto mi sono quasi commosso ma che ficata! - commenta il regista Paolo Virzì di cui sono già online le sceneggiature di "Ovosodo", "Caterina va in città" e "La pazza gioia" -. Sono sicuro che diventerà uno strumento imperdibile per tutti gli amanti del cinema. Una fase del lavoro così rilevante per la genesi di un film, la sua scrittura, in genere è destinata a scomparire per sempre una volta che la storia ed i personaggi sono sullo schermo. Come fosse scritta sulla sabbia. Custodire memoria di un lavoro così prezioso, rendere questo archivio accessibile a tutti, mi sembra qualcosa di favoloso". (ANSA).