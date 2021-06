Al via prima edizione del Festival Cinema Tedesco a Roma

ROMA, 25 GIU - Al via domani a Roma fino al 29 giugno la prima edizione del Festival del Cinema Tedesco, una selezione del meglio della loro cinematografia tra lungometraggi documentari e cortometraggi. Alla serata inaugurale l'attore Felix Kramer per Free Country di Christian Alvart e alla serata di chiusura il regista Johannes Naber per Curveball Quattro giorni di proiezioni alla Casa del cinema di Roma nel corso dei quali saranno presentate alcune tra le recenti produzioni cinematografiche tedesche. Tra i molteplici argomenti che i film affrontano: l'identità, l'appartenenza, il mobbing, la violenza sulle donne e la famiglia ma anche l'immigrazione e l'11 settembre. Una pluralità di tematiche che rendono quanto più articolata la selezione dei film. Ad aprire il festival domani il film FREE COUNTRY di Christian Alvart con Felix Kramer, Trystan Pütter, Nora Waldstätten. Il film, reduce da numerosi festival internazionali, è un thriller dal forte senso storico ambientato nella Germania da poco riunificata. Siamo nell'inverno del 1992 e due ispettori di polizia, uno dell'Ovest e uno dell'Est, vengono spediti in un piccolo villaggio della Germania nord-orientale per indagare sulla scomparsa di due giovani sorelle. Alla serata di chiusura di martedì 29 giugno ci sarà il regista Johannes Naber per il film Curveball. (ANSA).