Cinema: i luoghi dell'Anima nel ricordo di Tonino Guerra

RIMINI, 25 GIU - Un festival che non insegue le mode, le esclusive, le anteprime, ma punta a sollecitare la riflessione e la ricerca del proprio luogo dell'anima: si terrà dal 30 giugno al 4 luglio la seconda edizione di 'I Luoghi dell'Anima-Italian Film Festival', manifestazione ideata e presieduta da Andrea Guerra, con la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, promossa nel centenario della nascita di Tonino Guerra. Argomento della seconda edizione è 'Il cinema e la televisione illuminano i territori', con un focus particolare su 'Musica e memoria: oltre lo spazio e il tempo', approfondimento dedicato alla canzone d'autore. Il festival si svolgerà a Santarcangelo di Romagna (Rimini), tra Supercinema e Sferisterio, e proporrà in concorso film e documentari che sperimentano nuovi linguaggi per narrare al grande pubblico le memorie e le vicende di luoghi e persone. Promosso dall'Associazione Tonino Guerra, il festival è dedicato a opere cinematografiche e televisive in cui l'ambientazione è protagonista, nell'osmosi tra territorio, memoria, immaginazione e racconto. Non mancheranno eventi speciali, tra cui una lectio magistralis di Mogol l'1 luglio e incontri con Sydney Sibilia (2) e Giorgio Diritti (3). "Tonino è stato sceneggiatore, poeta, artista, pittore, tutto... - lo ricorda il figlio Andrea Guerra, presidente dell'Associazione Tonino Guerra - Aveva questa mentalità di attivista Zen. Pennabilli rappresentava una 'metropoli del verde', un luogo per trovare nuova ispirazione. Un luogo dove voleva riportare tutta la bellezza che aveva visto nel mondo". Durante l'anteprima del Festival, il 5 giugno, il regista tedesco Werner Herzog ha ricevuto un premio speciale alla carriera, 'La foglia contro i fulmini', un talismano immaginifico narrato da Tonino Guerra. (ANSA).