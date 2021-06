Arriva in Italia saga Agente speciale 117

ROMA, 25 GIU - Arriva per la prima volta in Italia la saga francese di grandissimo successo, divenuta ormai un cult, AGENTE SPECIALE 117, interpretato da Jean Dujardin. La saga creata è stata da Jean Bruce e precedente i noti romanzi di Ian Fleming sull'agente 007. Lo annunciano I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA - Missione Cairo sarà nelle sale italiane dal primo luglio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection e dal 29 luglio le avventure dell'Agente Speciale 117 proseguiranno con il secondo capitolo della saga intitolato AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA - Missione Rio ancora per la regia di Michel Hazanavicius. La trilogia vedrà la sua conclusione con l'ultimo capitolo diretto da Nicolas Bedos (La Belle Époque) dal titolo AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA - Allarme rosso in Africa nera, una sontuosa produzione da 19 milioni di budget che arriverà in Italia a settembre sempre distribuita da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Il film sarà l'evento di chiusura del festival di Cannes. (ANSA).