Cannes: OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire chiude

ROMA, 25 GIU - Nel 2019 Hors Normes, diretto da Olivier Nakache ed Éric Toledano, ha permesso di chiudere la Selezione Ufficiale di un'edizione memorabile. Il Festival annuncia oggi il suo "Last Screening" 2021: OSS 117, Red Alert in Black Africa diretto da Nicolas Bedos, che concluderà in festa la 74a edizione, sabato 17 luglio al Grand Théâtre Lumière, durante la serata Palmarès . Ribattezzando il film di chiusura "L'ultima proiezione", il Festival di Cannes vuole riallacciarsi alla sua tradizione della grande proiezione per eccellenza, come le grandi serate in cui ET l'extraterrestre di Steven Spielberg (nell'antico Palazzo, nel 1982) o Thelma e Louise di Ridley Scott (nel nuovo, nel 1991). Quest'anno, un evento importante, il 74esimo Festival di Cannes si concluderà dunque con l'anteprima del nuovo episodio delle avventure di Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117- OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire - interpretato da Jean Dujardin, e accompagnato sullo schermo da Fatou N. «Diaye, Pierre Niney, Natacha Lindinger e il compianto Wladimir Yordanoff. Mentre i primi due film della nuova serie, OSS 117: Il Cairo, nido di spionaggio (2006) e OSS 117: Rio non risponde più (2009) sono stati diretti da Michel Hazanavicius, Nicolas Bedos firma questa terza parte, e sempre da una sceneggiatura di Jean-François Halin. Il regista era presente anche nella Selezione Ufficiale 2019 per La Belle Époque, con Daniel Auteuil, Guillaume Canet e Doria Tillier, cerimoniere del Festival quest'anno. (ANSA).