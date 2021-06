Milena Mancini, con arma ironia contro violenza sulle donne

ROMA, 25 GIU - "Buonasera, mi chiamo Anna M… Ah, lo sapete già il cognome? Beh, mi fa piacere. Sono una persona molto ordinata. Ho imparato a essere ordinata, per amore. Luca, mio marito, ama la casa linda e pinta. Ognuno ha il suo ordine. Il mio posso farlo solo nella stanza dove sistemo i panni". Sola in scena, Anna inizia così la discesa negli inferi del suo incubo. Quello di una moglie, che ha dovuto trovare la sua via per sopravvivere alla violenza quotidiana. A darle corpo e voce è Milena Mancini con "Sposerò Biagio Antonacci", monologo di cui è autrice e interprete, per la regia del marito Vinicio Marchioni, in prima assoluta il 26 e 27 giugno al Campania Teatro Festival. Un'ora di vita affannata in scena, tra mansioni domestiche e pensieri sul passato, nel disperato tentativo di giustificare il suo adorato Barbablù. "È da quando con Vinicio abbiamo portato a teatro la storia di Sibilla Aleramo e Dino Campana con La più lunga ora, ormai cinque anni fa, che ho iniziato a occuparmi di violenza sulle donne", racconta all'ANSA l'attrice nel pieno di un'impegnatissima stagione, tra il cinema, con Il Giorno e la Notte di Daniele Vicari, film girato tutto durante il lockdown. E la tv, con i set Sky di A casa tutti bene - La serie di Gabriele Muccino (dove interpreta il ruolo che al cinema fu di Claudia Gerini) e Christian di Stefano Lodovichi. E dal 20 al 25 agosto c'è anche il San Ginesio Fest, che co-dirige insieme a Marchioni e che riempirà strade, piazze e siti d'arte del centro marchigiano con un cartellone di teatro, performance, danza e musica. "Di violenza sulle donne non si parla abbastanza - dice lei - E io ho scelto l'arma dell'ironia, perché il pubblico seguisse ciò che racconto e perché è la chiave che noi donne spesso usiamo per affrontare la vita". (ANSA).