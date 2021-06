Tilda Swinton, Pasolini poeta politico senza tempo

ROMA, 24 GIU - "Un poeta politico senza tempo e per questo moderno". "Un artista sociale, senza legami". Ma anche, con un sorriso, "supersonico e intergalattico". Il volto chiarissimo, gli occhi cerulei, l'attrice Premio Oscar Tilda Swinton non lesina aggettivi per raccontare chi è per lei Pier Paolo Pasolini, il regista e scrittore al quale dedica "Embodying Pasolini", performance realizzata insieme allo storico della moda, ex direttore del Museo Galliera di Parigi e fashion curator di fama mondiale Olivier Saillard, in anteprima assoluta il 25/6 al Mattatoio di Roma e in streaming fino al 27/6 su www.romaison.it. Cuore della performance, gli abiti capolavoro che Danilo Donati realizzò per i film diretti da Pasolini e che ora la Swinton, semplice kimono bianco indosso, quasi fosse una seconda pelle, estrae da un grande scatolone e pezzo dopo pezzo indossa, in un gesto che è molto più significante: è quasi un incarnare su di se' ciò che tutte quelle creazioni raccontano, rappresentano, evocano, da pellicole come Il vangelo secondo Matteo, Uccellacci uccellini, Edipo re, Porcile, ma anche Decameron, I racconti di Canterbury, Il fiore dei Mille e una notte, fino a Salò o le 120 giornate di Sodoma. Un omaggio non casuale. "Scoprii Pasolini girando il mio primo film, Caravaggio di Derek Jarman - racconta l'attrice - Lui ne era ispirato, come gran parte degli artisti intelligenti. E da allora Pasolini è stato alla base di tutta la mia carriera. Oggi quando qualche studente mi dice di non conoscerl rispondo: siete fortunati, perché potete vederlo per la prima volta e andare a esplorarlo". La performance debutta anche alla vigilia del centenario della nascita del regista, festeggiata il prossimo anno. "Roma - dice la sindaca Virginia Raggi - è già pronta a ospitare una serie di eventi e mostre a Palazzo delle Esposizioni, al Maxxi, alle Gallerie nazionali Barberini e Corsini e poi in tutta la città". (ANSA).