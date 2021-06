Nicola Piovani inaugura XXI Emilia Romagna Festival

BOLOGNA, 24 GIU - Sarà il premio Oscar Nicola Piovani ad inaugurare la XXI edizione di Emilia Romagna Festival, venerdì 25 giugno (ore 21.30) alla Rocca Sforzesca di Imola (Bologna). Il pianista, compositore e direttore d'orchestra romano sarà protagonista de 'La musica è pericolosa-Concertato', un originale racconto musicale di cui è anche autore, narrato dagli strumenti che agiscono in scena. Insieme a lui, al pianoforte, saliranno sul palco Marina Cesari (sax/clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello/chitarra), Ivan Gambini (batteria/percussioni), Marco Loddo (contrabbasso) e Sergio Colicchio (tastiere). 'La musica è pericolosa-Concertato' è un racconto musicale, dove Piovani racconta al pubblico il senso dei suoi frastagliati percorsi che l'hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l'esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l'occasione. I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all'opera musicale di Piovani. Compositore di musica per il cinema e il teatro, di musica da camera e sinfonica, Nicola Piovani ha lavorato con i maggiori registi italiani tra cui Bellocchio, Monicelli, i Taviani, Moretti, Loy, Tornatore, Fellini e Roberto Benigni con cui ha vinto il premio Oscar la colonna sonora de 'La vita è bella'. (ANSA).