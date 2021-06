Musica: 21/o Festival Verdi fa "Scintelle" con Vick e Gatti

MILANO, 24 GIU - Dopo un'edizione all'aria aperta per accogliere più spettatori e rispettare le norme anti-covid, il festival Verdi torna "finalmente" in teatro dal 24 settembre al 17 ottobre con un programma che promette di far scintille. S'intitola infatti 'Scintelle d'opera' questa 21/a edizione della kermesse che Parma dedica al suo cittadino più illustre. E scintelle ha già fatto al festival il regista Graham Vick, che dopo il suo 'Stiffelio' con il pubblico in piedi e i cantanti a muoversi fra gli spettatori, firma la regia dell'opera inaugurale Un ballo in maschera, con sul podio dell'orchestra Toscanini il direttore musicale del festival Roberto Abbado. Edizione critica e libretto pre-censura pontificia, dunque ambientato non in America ma in Svezia. A Michele Mariotti e all'orchestra del Comunale di Bologna è affidato Simon Boccanegra in forma di concerto con Igor Golovatenko e Michele Pertusi. Sarà invece Daniele Gatti a dirigere l'orchestra Nazionale della Rai nel Requiem di Verdi con un cast che include Maria Agresta, Elina Garanca e Fabio Sirtori. Lisette Oropesa sarà protagonista invece di un concerto di arie da salotto, Eleonora Buratto del Gala Verdiano il 10 ottobre, compleanno del maestro, mentre all'usuale concerto benefico Fuoco di gioia sarà ospite d'onore Raina Kabaivanska. A questo però si aggiunge tutto il programma di Verdi Off e Around Verdi: dall'Opera Horror Show con Elio e Francesco Micheli , a 'Verdi sotto casa' un momento di spettacoli il 18 settembre in tutta la città e conclusione con il canto del Va', pensiero senza dimenticare l'app 'iVerdi'App che permette di visitare la città con gli occhi di Verdi. "Questo ritorno 'a casa' - ha sottolineato la direttrice del Festival e del teatro Regio Anna Maria Meo - vogliamo augurarci sia la testimonianza di un nuovo inizio, di una ripartenza reale dopo i tanti limiti imposti dalle sfide che abbiamo dovuto superare insieme. Sono ancora 'Scintille d'opera'". (ANSA).