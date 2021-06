Il cinema si compatta per Le notti bianche

ROMA, 23 GIU - Effetto Covid e tanta voglia di rilancio in questa edizione delle NOTTI BIANCHE DEL CINEMA (2-3 luglio) la grande festa del cinema che coinvolge settanta sale di 25 città italiane per una 48 ore non-stop di cinema con maratone, anteprime, selezioni di film proposti dagli attori, incontri con gli autori ed eventi speciali. Una panchina molto lunga all'incontro streaming di stamani: da Pierfrancesco Favino a Irene Ferri, da Anna Ferzetti a Claudia Gerini, da Fabrizio Gifuni a Laura Delli Colli, da Vinicio Marchioni a Paola Minaccioni, da Claudio Noce a Piera Detassis. In programma le anteprime di Occhi Blu di Michela Cescon con Valeria Golino e Penguin Bloom di Glendyn Ivin con Naomi Watts; le maratone dedicate a Dario Argento, Fantozzi, Quentin Tarantino, Wes Anderson e Nicolas Winding Refn; i 'film del cuore' scelti e presentati al pubblico in sala dagli artisti come 'Indagine su un cittadino al sopra di ogni sospetto' di Elio Petri proposto da Gifuni o 'Io la conoscevo bene' di Antonio Pietrangeli voluto da Favino. (ANSA).