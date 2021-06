Virtuoso e Belcanto Festival, Lucca palco per i giovani

ROMA, 23 GIU - Sarà ricca di appuntamenti ed eventi dal vivo, musica e video-arte, mostre, prime esecuzioni, repertorio contemporaneo e classico la sesta edizione del Virtuoso e Belcanto Festival di Lucca, in programma dal 19 luglio al 1° agosto nei luoghi più simbolici e rappresentativi della città di Puccini e del territorio circostante. La città diventa palcoscenico per centinaia di giovani musicisti provenienti da 37 nazioni per una kermesse di respiro mondiale, corsi di perfezionamento, concorsi con opportunità di collaborazione con orchestre e stagioni prestigiose, e musica dal vivo. Convegni, masterclass e concorsi vedranno la partecipazione di artisti internazionali come Alfred Brendel, Adrian Brendel, Lawrence Power, Peter Bruns, Wei-Yi Yang, nella doppia veste e la collaborazione con l'Orchestra della Toscana, la Nova Orchester Wien, l'istituzione concertistica Populäre Konzerte Berlin, che ospiteranno i vincitori del concorso internazionale nelle loro stagioni concertistiche, quindi, in sale prestigiose come il Musikverein di Vienna e la Philharmonie di Berlino. "Il Festival Virtuoso & Belcanto nasce da musicisti per musicisti, per offrire un intenso periodo di studio, di confronto ed incontro che produce una ricca offerta musicale agli appassionati di tutto mondo - spiega il direttore artistico Riccardo Cecchetti -. Tutto si svolge nella città di Lucca che ha dato i natali a Puccini, Boccherini, Geminiani, Catalani, ma che è anche il luogo dove Paganini si consacrò come emblema del virtuoso romantico''. La rassegna si apre il 19 luglio al Real Collegio di Lucca con la presentazione dell'itinerario espositivo del Festival in collaborazione con la Florence Academy of Arts. Martedì 20 il concerto inaugurale nel Real Collegio (alle 21.15) con Jan Bjoranger, Yejin Gil, Mark Gothoni, Paul Cortese e Yuko Miyagawa che eseguiranno musiche di Grieg e Fauré. La conclusione, domenica 1 agosto con il concerto di Josquin Otal, vincitore della Berlin selection del Virtuoso e Belcanto 2020. (ANSA).