Milano 84, torna il profumo degli anni '80

ROMA, 23 GIU - Romantico e scatenato, frutto della passione per gli '80 italiani e le loro sonorità, con un piede nel passato e l'altro nel futuro: è "Monochromatic", il nuovo album di Milano 84, il duo formato dai musicisti e producers romani Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini, che uscirà il 25 giugno in versione bundle (Vinile+CD) per Lost Generation Records, distribuzione Bordello a Parigi. Con un mix di riferimenti musicali - i Matia Bazar electro e i Pet Shop Boys più energici, i primi Baustelle e il glamour del king of italo disco, Gazebo - "Monochromatic" contiene 16 brani in italiano e in inglese, tra singoli digitali, inediti, nuove versioni e remixes, tutti all'insegna di un originale retro-future pop d'autore. Molti i partner presenti in questo ultimo lavoro, tra cui Vincenzo Salvia (Stranger Things), Fabio Liberatori (Dalla, Stadio) ed Eugene (Garbo) che interpreta l'unica cover presente nel disco, "Lola" dei Krisma, un cult riproposto con sensibilità e nuovi suoni. "Adesso non vediamo l'ora di poter proporre il nostro album live, magari con l'aggiunta di qualche canzone in più, scelta tra le nuovissime", dichiarano Di Ranno e Fraschini, che già annunciano una prossima collaborazione con "una vera leggenda della dance italiana, Den Harrow. E sarà davvero sorprendente". Tra i brani presenti in "Monochromatic", anche il singolo "Milano, L'Amore" featuring Killme Alice, e accompagnato dal videoclip colorato e citazionista di Fabio Di Ranno e Ferdinando D'Urbano. (ANSA).