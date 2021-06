A Capossela premio Festival della Comunicazione a Camogli

CAMOGLI, 22 GIU - Sarà Vinicio Capossela a ricevere quest'anno il premio Comunicazione nell'ambito del Festival della Comunicazione di Camogli in programma dal 9 al 12 settembre. Svelata in streaming l'edizione numero dieci dell'evento ideato da Umberto Eco. Tornano gli eventi al Teatro Sociale e tra gli spettacoli spicca quello del premio Oscar Nicola Piovani e quello di Capossela in coppia con lo storico Alessandro Barbero. Spiega il direttore del Festival della Comunicazione Danco Singer: «Conoscenza, il tema scelto quest'anno come fil rouge del festival, significa curiosità, viaggio, approfondimento, inchiesta. Un tema che riguarda anche le competenze, le professioni e la società del futuro, e che i protagonisti del mondo culturale, economico e imprenditoriale al festival ci aiuteranno a esplorare». «Non vediamo l'ora di tornare con i posti esauriti, le file ordinate, i locali lungo la passeggiata sul mare dove si ritrovano autori e pubblico affollati, i firma copie - aggiunge la direttrice del Festival Rosangela Bonsignorio - perché il pubblico in carne e ossa rende unico un evento». Molti i nomi nuovi: Antonella Viola, Sabina Guzzanti, Daria Bignardi. Tra gli ospiti habituèe Aldo Grasso, Mario Calabresi, Piero Angela, Federico Rampini, Piergiorgio Odifreddi. Tra gli eventi non mancheranno omaggi a Dante nel 700 anniversario della morte e al ventennale del tragico attentato alle Torri Gemelle di New York. (ANSA).