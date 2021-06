Cannes apre con nuovo capitolo The Story of Film di Cousins

ROMA, 22 GIU - Al Festival di Cannes anche il nuovo capitolo, quello finale di The Story of Film: a New Generation di Mark Cousins. Durante la crisi sanitaria, il regista scozzese-irlandese ha lavorato alla produzione dell'ultimo capitolo del suo eccezionale documentario in 15 parti che esplora la storia del cinema, The Story of Film: An Odyssey. E pone una domanda importante: "dove eravamo noi registi quando tutto si è fermato? " Con questo film, questo viaggio di 2 ore e 20 minuti nel cinema mondiale contemporaneo, Mark Cousins ;;costruisce un ponte tra il "prima" della crisi sanitaria e il "dopo", a partire da Cannes 2021. Ricorda le immagini dei film presentati nei cinema e nei grandi festival e afferma la bellezza degli artisti del lavoro del cinema. Mentre la storia del cinema mondiale riprenderà presto, anche con il nuovo film di Leos Carax Annette, The Story of Film: a New Generation è un invito a ripercorrere il nostro recente passato, ai film che abbiamo amato e al modo in cui Mark Cousins, continua a raccontare la storia più bella di tutte: l'amore che abbiamo per il cinema. Il film sarà una proiezione speciale per il lancio della Selezione Ufficiale martedì 6 luglio 2021: un film 'ponte' sul recente passato del cinema per aprire il suo immediato futuro. (ANSA).