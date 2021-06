Musica: Imola Summer Academy and Festival chiuderà con Muti

IMOLA, 22 GIU - Ventidue concerti in luglio e uno straordinario di Riccardo Muti con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini l'1 settembre: è il programma della decima edizione dell'Imola Summer Music Academy and Festival, realizzata dalla Fondazione Accademia Internazionale di Imola in collaborazione con il Comune. Il Summer Festival - tra Palazzo Monsignani, il teatro Ebe Stignani e la Rocca Sforzesca - vedrà la sua piena attività dall'1 al 30 luglio: un mese di alta formazione musicale con 250 giovani talenti italiani ed esteri e oltre 30 tra docenti ed artisti di fama internazionale, 19 le nazionalità rappresentate. Inaugurazione dei concerti il 5 luglio con il violinista Boris Belkin, tra i docenti ed artisti più illustri della tradizione musicale internazionale, che si esibirà con la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Boni. Tra gli artisti in calendario Enrico Bronzi al violoncello con Luca Magariello, André Gallo, Igor Roma e Hervé Joulain (primo corno dell'Orchestra nazionale di Francia) in un programma cameristico dedicato a musiche di Schumann (16), Andrea Manco primo flauto alla Scala di Milano (19), la Youth Orchestra del Comunale di Bologna (5, 29). Due concerti sono realizzati in rete con il Festival Musicale da Bach a Bartok: 'Piazzollando', a cura della Compagnia Tango Hoy (7), e 'Non solo musica per il Cinema' ricordando Ennio Morricone (28). Un evento, inoltre, è realizzato al Grand Hotel di Rimini, che ospiterà giovani artisti nel 'Concerto dei sogni' (18). In occasione del Summer Festival la Fondazione, presieduta da Corrado Passera, ha scelto di sostenere il Comitato Sao Bernardo che da 32 anni opera nella solidarietà in favore delle popolazioni più misere di Sao Bernardo (Brasile) e di Casamance (Senegal) per affermare pace e giustizia sociale. (ANSA).