In Entronauta, Bungaro mette in musica Rodari

ROMA, 22 GIU - Entronauta è il titolo del nuovo disco di Bungaro uscito il 18 giugno solo in formato cd e nei negozi di dischi su etichetta Incipit Records e distribuito da Egea Music. La versione liquida dell'album sarà pubblicata a ottobre. Sulle piattaforme digitali sono per il momento disponibili in streaming e download soltanto quattro brani già inclusi nell'Ep dal titolo Appartenenza, precedentemente pubblicato dall'etichetta, tra i quali anche il primo e fortunato singolo interpretato assieme a Fiorella Mannoia, Il Cielo è di Tutti. Il cantautore ha instaurato un rapporto speciale con i propri "Guardastelle" soprattutto negli ultimi tempi con l'ora della tisana, momento di incontro, riflessioni e live performance condotto da Bungaro in diretta dal suo profilo fb. Da qualche giorno sta suonando nelle radio Zen feat. Saturnino, il secondo singolo che anticipa il nuovo disco. Un brano originale accompagnato dal basso di Saturnino e con un Groove di marimba esotico. Diverso il mood del singolo che lo ha preceduto ll Cielo è di Tutti feat. Fiorella Mannoia già in rotazione su 6 network nazionali ed oltre 50 emittenti: qui Bungaro mette in musica Rodari per interpretare la celebre filastrocca del pedagogista, tratta da Filastrocche in cielo e in terra (Torino, Einaudi 1960) assieme alla Mannoia dando vita ad un componimento più poetico. Entronatuta è composto da 12 canzoni inedite. Dalla malinconica Anna Siamo Tutti Quanti all'omaggio alla grande regina del fado Amalia Rodrigues. Ti Tau è una ballata sostenuta in dialetto in cui si sprigiona tutta l'energia salentina. L'amore Che Serve risolve in un ritornello emozionato come le grandi canzoni d'autore. sono libri che ti aspettano e all'improv"viso te li ritrovi tra le mani e davanti agli occhi. Gli entronauti - spiega Bungaro - sono persone alla continua ricerca dei loro continenti interiori. E io in qualche maniera forse oggi più che mai, mi sento un entronauta delle mie canzoni. Ho voluto esplorare la parte più nascosta di me guardandomi dentro senza riserve e senza paure attraversando ogni parola, ogni suono e ogni nota di questo mio nuovo progetto nel silenzio e nel caos più totale". (ANSA).