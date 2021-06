Cinema: Giffoni Day, festa il 24 giugno in 11 città

SALERNO, 22 GIU - Il 24 giugno, in undici città italiane, si celebra il Giffoni Day. A San Donà di Piave (Veneto), Cittanova (Calabria), Tonara (Sardegna), Palermo (Sicilia), Montescaglioso (Basilicata), Ferrara (Emilia Romagna), Castellana Grotte (Puglia), Benevento (Campania), Tropea (Calabria), Terranova di Pollino (Basilicata) e Giffoni Valle Piana (Campania) migliaia di giovani, insieme con sindaci e rappresentanti istituzionali dei loro territori, vivranno l'esperienza del Giffoni, anticipando così l'edizione 50 Plus del festival, in programma dal 21 al 31 luglio nella cittadina salernitana. Si tratta di un primo appuntamento di un viaggio che proseguirà, da ottobre a dicembre, toccando altre 40 città. Per seguire l'evento sarà possibile collegarsi alle 19 su giffonilive.it e giffonifilmfestival.it. "Sono entusiasta di questo nuovo modo di vivere Giffoni - spiega il direttore Claudio Gubitosi - vedere così tante città e regioni italiane unite dagli stessi valori è il più bel segnale di ripartenza per il Paese". Si inizia alle 10: in ogni città coinvolta, una delegazione di Giffoni incontrerà ragazze e ragazzi, insieme ad associazioni culturali e ai referenti locali. Spazio anche alle istituzioni che hanno sostenuto l'idea: alle 12, ai sindaci verrà consegnato un premio per aver promosso Giffoni nel territorio che rappresentano. Mentre, a partire dalle 16, tutti gli hub si riuniranno in versione digital per salutarsi e ricevere uno speciale riconoscimento da parte del festival, un ringraziamento per il lavoro svolto nella propria realtà. Al termine, sarà proiettato in anteprima il docufilm "This is Giffoni", realizzato in oltre otto mesi di lavorazione dal team della produzione del festival. (ANSA).