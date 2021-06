Nastri: vincono sorelle di Dante e l'isola di Sibilia

ROMA, 22 GIU - Declinata al femminile questa edizione dei Nastri d'Argento 75: con MISS MARX film dell'anno e soprattutto con i ben cinque premi che vanno a LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante (tra cui film, regia e produzione). A seguire quattro nastri a L'INCREDIBILE STORIA DELL'ISOLA DELLE ROSE di Sydney Sibilia, migliore commedia, premiata anche per l'interpretazione di Elio Germano. A Pietro Castellitto con I PREDATORI va il premio come miglior regista esordiente mentre Kim Rossi Stuart è miglior attore drammatico. Tra le attrici Nastri a Teresa Saponangelo e Sara Serraiocco ed ex aequo, per la commedia, a Miriam Leone e Valentina Lodovini. Platino poi per Sophia Loren è meritato Nastro speciale a Renato Pozzetto. Il nastro Europeo, infine, va a Colin Firth. Questi, in sintesi, i premi principali di questa edizione dei Nastri d'Argento che saranno consegnati stasera al MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo con la presenza di Laura Pausini, Stefano Bollani e Giuliano Sangiorgi. (ANSA).