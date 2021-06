Britney Spears, attesa per pop star in corte

NEW YORK, 21 GIU - Britney Spears si prepara a rompere il silenzio nella battaglia legale che la oppone al "padre padrone" che da 13 anni fa il bello e il cattivo tempo con le sue finanze. La popolarissima pop star e' attesa in tribunale a Los Angeles per dire finalmente la sua (in forma virtuale) sulla tutela legale che Jamie Spears esercita su di lei dopo il grave e pubblico crollo nervoso del 2008, quando le foto di Britney con la testa rasata avevano fatto allora il giro del mondo. Gli occhi del mondo sono puntati sulla Superior Court di Los Angeles. Il tribunale ha messo a disposizione dei giornalisti una sala a circuito chiuso perche' i posti in aula non sono sufficienti a ospitare il circo mediatico che si e' creato attorno alla vicenda. Fuori dal palazzo di giustizia si sono intanto dati appuntamento i manifestanti del movimento #FreeBritney, protagonista di una protesta globale che negli anni si e' allargato fino a includere non solo fan e star come Cher e Miley Cyrus, ma anche persone che non hanno nulla a che fare con la cantante: il termine "conservatorship", come viene definita in California la tutela esercitata in genere su chi ha disturbi mentali o su anziani, offre spesso il fianco a casi di corruzione e ad abusi. stesso. (ANSA).