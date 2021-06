Cinema: l'idea di Clooney, una scuola pubblica per Hollywood

NEW YORK, 21 GIU - Un liceo pubblico a Los Angeles per insegnare ai teenager i mestieri di Hollywood. E' l'iniziativa lanciata d George Clooney, Eva Longoria ed altre star per ampliare la platea dell'industria cinematografica a un pubblico più ampio di giovani in modo da diversificare il mondo dei tecnici degli effetti speciali, dei costumi e di ogni settore dell'intrattenimento. La scommessa sull'istruzione delle star di Hollywood riflette la necessità dell'industria di trovare nuove strade nell'era #HollywoodSoWhite. "Tutti riconoscono che il settore deve fare meglio", afferma Clooney. (ANSA).