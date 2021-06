Festa Roma: Tarantino e Tim Burton tra gli ospiti

ROMA, 21 GIU - Alla 16ma edizione della Festa di Roma (14-24 ottobre) saranno ospiti Tim Burton e Quentin Tarantino che riceveranno il Premio alla Carriera e avranno un incontro ravvicinato con il pubblico. Tra gli altri ospiti, la scrittrice Zadie Smith, una delle voci più potenti e acute della sua generazione, protagonista di un Incontro Ravvicinato e, infine in programma anche un'ampia retrospettiva sull'opera di Arthur Penn curata da Mario Sesti. Queste solo alcune anticipazioni del programma del festival fatte stamani, in remoto, da Laura Delli Colli, presidente Fondazione Cinema per Roma , Antonio Monda, direttore artistico, e Francesca Via, direttore generale Fondazione Cinema per Roma. E questo in attesa della conferenza stampa ufficiale che si terrà il 6 ottobre. Per la sezione I film della nostra vita questa volta tocca ai Guilty Pleasures, vale a dire quei prodotti cinematografici "leggeri" o non del tutto riusciti ma ritenuti, allo stesso tempo, assolutamente irresistibili. Come nelle precedenti edizioni, prima di ogni proiezione gli spettatori potranno assistere a brevi sequenze a tema di celebri film. Quest'anno toccherà ai più famosi 'duelli' della storia del cinema. (ANSA).