Cannes: Nanni Moretti vaccinato, "E ora al lavoro"

ROMA, 20 GIU - "Prima dose del vaccino AstraZeneca fatta il 2 aprile, seconda dose del vaccino AstraZeneca fatta oggi, 19 giugno. E ora: al lavoro. Anzi, ai lavori". Ormai un veterano di Instagram Nanni Moretti sceglie il suo social preferito per annunciare la data della proiezione, domenica 11 luglio a Cannes del suo "Tre piani", che in Italia sarà in sala dal 23 settembre. E intanto svela il titolo del prossimo film, "Il sol dell'avvenire" di cui, racconta, ha finito in questi giorni la prima stesura della sceneggiatura insieme con Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano. E ancora in cantiere c'è la produzione di due documentari, "Piazza" (di Karen Di Porto) e "Las leonas" (di Isabel Achaval e Chiara Bondì). Senza dimenticare la partecipazione come attore al film di Francesca Archibugi, "Il colibrì". E infine la lettura dei diari di "Caro diario": il 26 e 27 giugno al cinema Nuovo Sacher di Roma, il 2 luglio a Mantova al Chiostro del Conservatorio, il 3 luglio a Genova al cinema America e nel cortile di Palazzo Ducale, il 4 luglio a Milano all'AriAnteo Palazzo Reale, il 24 luglio a Parma all' arena Astra , il 7 agosto al Teatro Romano di Fiesole, l'8 agosto al Lido di Camaiore. (ANSA).