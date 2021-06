Musica: nasce a Cupramontana Accademia Erard per barocco

CUPRAMONTANA, 19 GIU - Inaugura oggi, a Cupramontana (Ancona), l'Accademia Erard "La Marca Harmonica", la prima accademia musicale del Centro Italia dedicata alla musica del periodo antico, barocco e classico. Nata dalla partnership tra il Comune e agenzia Astralmusic, l'Accademia avrà sede presso l'ex Monastero di Santa Caterina, in via Nazario Sauro. Intitolata alla francese Celeste Erard (1790-1878), moglie del compositore Gaspare Spontini e figlia dei più celebri produttori di fortepiano e arpe dell'epoca, l'Accademia sarà un centro di ricerca dedicato alla revisione, editazione e pubblicazione di partiture di autori marchigiani mai eseguite in epoca moderna. Per le esecuzioni delle opere, grazie all'Ensemble Accademia Erard, saranno utilizzati strumenti storici, barocchi e classici sia originali sia fedelmente realizzati all'interno dell'Accademia. Tra le peculiarità del centro, dunque, anche la costruzione ex novo e il restauro di strumenti ad arco: violini, viole, violoncelli, contrabbassi, viole d' amore, viole da gamba. Parte integrante di questo progetto è l'Istituto Regionale dei Mestieri dell'Arte che prende l'avvio con la Scuola di Liuteria con il Maestro Giuseppe Quagliano, unica nella Marche. (ANSA).