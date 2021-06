Hit parade, Sangiovanni ancora in testa alla top ten

ROMA, 18 GIU - E' ancora Sangiovanni, il giovane cantautore arrivato secondo nel talent di Canale 5, Amici, (vinto quest'anno dalla ballerina Giulia), a dominare la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti di questa settimana, con la compilation che porta il suo nome. Sul secondo gradino troviamo una new entry: Mahmood con Ghettolimpo, secondo album in studio per il cantautore, pubblicato l'11 giugno dalla Island Records. L'album, descritto come "un Nuovo Mondo in cui ogni traccia racconta la storia di un personaggio che si rivela all'ascoltatore brano dopo brano" è primo nella classifica dei vinili. Terzi nella top ten degli album più venduti, da 13 settimane in classifica Fimi/Gfk, si piazzano i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 e dell'Eurovision Song Contest. L'album è Teatro d'Ira Vol.I. Scivola invece dal terzo al quarto gradino della classifica Taxi Driver, il nuovo album del rapper Rkomi. Quinta posizione per Aka 7Even, omonimo debut album del poliedrico artista campano, pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy. Segue l'ultima new entry della top ten, il prolifico rapper milanese Shiva (collaborazioni con Sfera Ebbasta, Marracash Capo Plaza e molti altri) con il nuovo album ufficiale, dal titolo Dolce vita (Sony Music). Primo tra i singoli più scaricati è Mille del riuscito trio Fedez Achille Lauro & Orietta Berti. (ANSA).