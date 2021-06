Al via il Mai dire mai tour Degradable di Peyote

ROMA, 18 GIU - Prende il via il 19 giugno, con un doppio sold out a Cesena, il Mai dire mai tour Degradable di Willie Peyote, che porterà il rapper e la sua band in giro per l'Italia fino a settembre. Dopo il doppio sold out alla Rocca Malatestiana per la rassegna A cielo aperto, Peyote farà tappa a Salina (ME), Bologna (sold out), Collegno, To (sold out), Genova, (sold out), Villafranca (VR), Cervinia (AO), Brescia, Grado (GO), Rimini, Lecce, Fasano (BR), Castelnuovo di Garfagnana (LU), Francavilla (CH), Livorno (nuova data) Roma, Servigliano (FM), Bassano del Grappa (VI), Prato, Caserta. Il tour prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presentato a Sanremo, Mai dire mai (La Locura), Premio Della Critica Mia Martini. Queste al momento le date: 19/6 Cesena Rocca Malatestiana A cielo aperto (2 set ore 22.15) (recupero concerto del 20/6 2020); 19/6 Cesena Rocca Malatestiana Acieloaperto Sold out (1 Set ore 20); 26/6 Salina (Me) Eolie Music Fest; 1/7 Bologna Parco Caserme Rosse Sequoie Music Park Sold out (recupero del 2/7 2020); 8/7 Collegno (To) Flowers Festival Sold Out; 10/7 Genova Arena del Mare Balena Festival Sold out (recupero del 6/7 2020); 11/7 Villafranca (VR) Castello Scaligero; 18/7 Cervinia (AO) Lago Goillet Musicastelle; 23/7 Brescia Arena Campo Marte (recupero del 17 aprile al Brixia Forum di Brescia); 5/8 Grado (Go) Parco Delle Rose; 16/8 Lecce Oversound Music Festival; 17/8 Fasano (BR) Locus Festival (recupero dell'1/8 2020); 19/8 Castelnuovo di Garfagnana (LU) Fortezza di Mont'Alfonso; 20/8 Francavilla al mare (CH) Arena del Mare Terrasound; 23/8 Livorno Cortomuso Festival Nuovo data; 24/8 Roma Auditorium Parco Della Musica (recupero della data prevista il 21/7 2020 e posticipata al 16 luglio al Rock in Roma); 26/8 Servigliano (FM) Parco della Pace NoSound Urban Fest; 27/8 Bassano del Grappa (VI) Ama Festival; 2/9 Prato Piazza Duomo Prato è Spettacolo (recupero del 2/9 2020); 9/9 Caserta Belvedere di San Leucio Caserta Music Festival. Sarà possibile recuperare le date previste per il 18 giugno a Padova, per il 29 luglio a Napoli (Arena Flegrea) e per il 19 agosto a Cinquale, MS (Arena della Versilia). I vecchi biglietti sono validi per le nuove date. (ANSA).