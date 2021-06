Bufera Golden Globes, si spacca la Foreign Press Association

NEW YORK, 18 GIU - Continua la bufera sulla Hollywood Foreign Press Association (HFPA), l'ente che organizza I Golden Globes. Due membri si sono dimessi, denunciando ancora una volta un ambiente tossico e resistenza al cambiamento. Si tratta di Wenting Xu e Diederik van Hoogstraten, i quali, in una lettera ottenuta dal Los Angeles Times, dichiarano che non è più sostenibile per loro far parte dell'associazione. "La maggior parte dei membri - scrivono - resiste ad un cambiamento radicale, è stata fatta marcia indietro su nuove regole per una maggiore diversità ed il timore di rappresaglie, corruzione, abusi verbali è ancora insito nella cultura della HFPA". Nella lettera, Xu e van Hoogstraten sottolineano anche che intendono creare una nuova organizzazione all'insegna della trasparenza e più inclusiva per l'attuale e le nuove generazioni di giornalisti. (ANSA).