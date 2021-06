Non solo giornali, le edicole diventano 'armadietti'

ROMA, 18 GIU - Non solo giornali, far diventare le edicole punti di ritiro per agevolare i servizi di e-commerce e consentire alla filiera di sopravvivere e poi crescere, grazie allo sviluppo del mercato delle consegne. E' un trend che va avanti da un po' di tempo e che in Italia sta riscontrando un incremento notevole nell'ultimo periodo, proprio grazie all'apertura del settore a prodotti e servizi non editoriali. Questa è la strategia portata avanti, in particolare, da M-Dis Distribuzione Media Spa, il primo distributore nazionale prodotti editoriali di proprietà di RCS MediaGroup, che, oltre ai giornali del gruppo, distribuisce quelli di Cairo Editore, Hearst, De Agostini, Il Sole 24Ore, La Stampa, Il Domani, Il Centro, Italia Oggi, Milano Finanza, Centauria, Panini, Mattel, e altri 70 editori circa, per un totale di circa 3.400 testate con una movimentazione di circa 1 miliardo di copie l'anno. M-Dis, fin dalla sua nascita nel 2004, ha sviluppato nuove iniziative per supportare le vendite della filiera. Nel 2014 è nato il sito PrimaEdicola.it come piattaforma per automatizzare il processo di gestione ordini, spedizione dai magazzini e per garantire la tracciatura della consegna di prodotti arretrati nelle edicole, come un qualsiasi sito di e-commerce. Il lettore può, in sostanza, scegliere, oltre al prodotto editoriale di interesse, l'edicola presso la quale pianificare la consegna di un altro prodotto. Un business in crescita, tanto che il numero di edicole iscritte è di circa 15.000 (+6% sul 2019), i clienti registrati sono 90.000 (+33% sul 2019). A inizio anno è stato rinnovato lo Store Locator di Primaedicola.it portandolo su piattaforma Google per consentire una più facile individuazione delle edicole di interesse. (ANSA).