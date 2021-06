Opera di Roma alla Galleria Borghese, su Rai1 il 20 giugno

ROMA, 17 GIU - ''Il suono della bellezza'', il titolo della speciale collaborazione tra il Teatro dell'Opera di Roma e la Galleria Borghese sarà tramesso in prima tv domenica 20 giugno su Rai1, alle 20.30. Il maestro Daniele Gatti, direttore musicale dell'Opera di Roma, dirige l'Orchestra del Lirico romano in un viaggio musicale che parte dal barocco di Händel e Vivaldi, passando da Paisiello e Mozart fino a Stravinskij. L' evento, ripreso da Rai Cultura, prevede la partecipazione straordinaria dell'étoile Eleonora Abbagnato e del soprano Rosa Feola. La relazione che lega la Galleria Borghese alla musica ha radici profonde che risalgono al suo fondatore, il cardinale Scipione Borghese, brillante mecenate e compositore. "È un grande onore per il Teatro dell'Opera fare musica nella meravigliosa Galleria Borghese, un luogo di pittura, scultura e architettura che rappresenta un unicum assoluto nella storia dell'arte di tutti i tempi. È la sfida ardua e coraggiosa di aggiungere bellezza a bellezza''. Ha detto il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Carlo Fuortes. "Le opere della Galleria Borghese, quintessenza del barocco romano e allo stesso tempo spazio del neoclassicismo settecentesco, sembrano domandare la voce, il suono, il movimento. Questa straordinaria iniziativa, che vede la collaborazione della Galleria con il Teatro dell'Opera di Roma e con la RAI, è di grande importanza perché in un momento difficile riafferma la vitalità della cultura e il desiderio delle istituzioni di lavorare insieme'', osserva la direttrice Francesca Cappelletti. (ANSA).