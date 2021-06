'Festival Ritratti', a Monopoli omaggi a Piazzolla e Lennon

BARI, 17 GIU - Un omaggio dell'attore Alessandro Haber e dell'Accord Trio al tango di Astor Piazzolla (22 giugno) e un 'fluxus tribute' della cantante Cristina Zavalloni a John Lennon (5 agosto) sono alcuni degli appuntamenti del Festival Ritratti di Monopoli (Bari) che si svolgerà in due tranche tra piazza Palmieri e il Chiostro di Palazzo San Martino. L'edizione 2021 prenderà il via lunedì 21 giugno con una maratona di iniziative per la 'Festa europea della musica' che si concluderà nel Teatro Radar con un doppio concerto (ore 19.30 e 21.30) dell'Orchestra da Camera d'Accordo concertata dal violinista Gregory Ahss. La festa avrà inizio alle ore 10.30, nel borgo antico di Monopoli, dove risuonerà lo storico organo a canne della Basilica Cattedrale. In tutto sono quasi 90 i musicisti che hanno risposto alla 'call' del festival e che per tutta la giornata, sino alla mezzanotte, suoneranno i generi più diversi, dalla classica al rock all'elettronica, nelle postazioni allestite in piazza Palmieri, nel Teatro Radar, nel Chiostro di Palazzo San Martino e in altri luoghi della città. Il festival proseguirà il 22 giugno con il 'Dantango' di Alessandro Haber, il 25 giugno con l'omaggio all'antica canzone napoletana dell'Ensemble Festa Rustica, e il 26 giugno con un altro ricordo di Piazzolla della pianista Carla Agostinello e del virtuoso di bandoneon Massimiliano Pitocco. Ritorno alla tradizione cameristica il 27 giugno con il trio composto da Stefania Santangelo (pianoforte), Massimo Magri (violoncello) e Federica Vignoni (violino), e ripresa del festival il primo agosto col cinema muto di Buster Keaton sonorizzato dall'Ensemble '05. Ancora musica da camera il 2 agosto con la violinista Cecilia Bercovich, la violoncellista Maria Martínez e la pianista Antonia Valente. E dopo il gala lirico del 4 agosto con il soprano Claudia Urru, vincitrice del Premio 'Gentile', gran finale il 5 agosto con la cantante Cristina Zavalloni nell'inedito progetto 'Mind Games' dedicato a John Lennon. Info su www.ritrattifestival.it. (ANSA).