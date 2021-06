Musica, torna Battiti Live con 80 artisti in 16 città Puglia

BARI, 17 GIU - Torna dopo la pandemia e per la 19/a edizione l'evento di Radio Norba "Cornetto Battiti Live", sei appuntamenti con 80 musicisti in 16 città della Puglia, condotti dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci, in diretta sul circuito radio-tv del Sud e in differita su diverse reti Mediaset. E' Marco Montrone, presidente di Radio Norba, ad anticipare cast e location: per il secondo anno si andrà in onda (quest'anno torna la diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba) dal Castello Aragonese di Otranto, con 15 esibizioni "on the road" in altrettante località (Polignano, Vieste, Barletta, Grottaglie, S.Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce). Alle cinque serate live (25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio) seguirà una puntata compilation. Confermata poi, da metà luglio, la trasmissione in prima serata su Italia 1, in replica su Mediaset Extra e Italia 2, on demand su Mediaset Play e contenuti esclusivi su Infinity. Il cast va da Bob Sinclar a Purple Disco Machine, da Sophie and the Giants ad Alice Merton, da Topic a Joel Corry, da Alvaro Soler ad Oscar Anton, e poi tornerà anche quest'anno Dotan. Gli italiani: Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, Pinguini Tattici Nucleari, tra gli altri. Allo spettacolo potranno assistere circa 400 persone, con posti preassegnati, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. L'ingresso è come sempre gratuito, ma su prenotazione su www.radionorba.it. (ANSA).