Gigi D'Alessio, esce Buongiorno Special Edition 2021

ROMA, 16 GIU - "Buongiorno Special Edition 2021" è il nuovo disco di Gigi D'Alessio, in uscita il 18 giugno, che conterrà tutti i brani della prima edizione di "Buongiorno", con l'aggiunta di un secondo cd con 12 canzoni, 4 inediti e tanti nuovi featuring. Dopo il successo di "Buongiorno", D'Alessio completa questo capitolo musicale che ha rappresentato un importante momento di rinnovata energia creativa grazie alla collaborazione con i nuovi talenti della scena urban partenopea: "Questo viaggio volge così al termine. Ringrazio tutti gli artisti che hanno collaborato col cuore e professionalità a questi due progetti 'straordinari'. Grazie ragazzi, mi avete insegnato tanto". Ad anticiparlo sono stati il brano "Guagliune" presentato quando D'Alessio insieme a Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay, è tornato da ospite sul palco del Festival di Sanremo 2021, e la recente "Assaje", che fa da apripista alla tracklist del nuovo progetto. La Special Edition porta a compimento un progetto che segna una ripartenza da Napoli e dalle origini: dalle hit che negli anni '90 hanno visto Gigi riempire lo stadio San Paolo fino agli inediti, il filo conduttore restano la lingua napoletana e il forte legame di appartenenza alla sua terra. Dal passato sono così state riscoperte altre hit del repertorio degli inizi dell'artista, come "Na canzone nova" con Geolier, "' O posto d'Annarè" feat. Lele Blade, "Meza Bucia" feat. Coco, "30 canzone" feat. Bl4ir, "Anna se sposa" con il feat. di Ivan Granatino, "Sconfitta d'amore" feat. Hal Qartièr, fino ad un omaggio a Mario Merola con una nuova veste di "Cient'anne". Le stesse canzoni che saranno protagoniste dei live annunciati per l'estate con il tour acustico "Mani e Voce", in cui D'Alessio tornerà a calcare i palchi di importanti teatri e arene, accompagnato solo dal pianoforte. (ANSA).