Dwayne Johnson al top dei 100 motivi per amare gli Usa

NEW YORK, 16 GIU - Dwayne Johnson è al top dei cento motivi per amare gli Stati Uniti. Lo rivela la classifica annuale del settimanale People. L'attore, classe '72, conosciuto anche come The Rock, è passato da una carriera nel mondo del wrestling a quella cinematografica, diventando uno degli interpreti più pagati al mondo e costruendo un impero finanziario che va dalla casa di produzione Seven Bucks alla tequila, alle bevande energetiche oltre che ad una collaborazione con Under Armour. Il suo nuovo film 'Jungle Cruise', ispirato all'iconica attrazione della Disney, sarà sia al cinema che su Disney+ dal 30 luglio. "E' fantastico - ha detto Johnson durante uno shooting fotografico alle Hawaii per People e a proposito della classifica -. Sono stato un ragazzo fortunato negli anni per la carriera che ho avuto e che ho". The Rock è felicemente sposato con Lauren Hashian dal 2019: la coppia ha due figlie Jasmine, 5 anni e Tia, 3 anni. Johnson ha anche una figlia di 19 anni, Simone, avuta dalla sua ex moglie Dany Garcia. Nel 2016 People lo ha eletto uomo più sexy al mondo, mentre il mensile americano Muscle and Fitness lo ha nominato 'uomo del secolo' (2015). (ANSA).