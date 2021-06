Al via Il Mammone di Bognetti con Diego Abatantuono

ROMA, 16 GIU - Sono in corso le riprese, tra Roma e Milano, de IL MAMMONE di Giovanni Bognetti con Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Andrea Pisani e Michela Giraud. Il film è basato sulla storia originale di Tanguy di Etienne Chatiliez; scritto da Laurent Chouchan e Etienne Chatiliez, sarà distribuito da Warner Bros. Questa la sinossi. L'antico proverbio giapponese 'Quando sei mamma lo sei per sempre' è un mantra nella famiglia Bonelli. Aldo, figlio unico di Piero e Anna, nonostante i suoi 35 anni suonati, l'indipendenza economica, una brillante carriera accademica come professore universitario e innumerevoli occasioni di lavoro all'estero, vive ancora felicemente a casa con la madre e il padre. Un giorno però i genitori realizzano quello che mai avrebbero pensato: non lo sopportano più! Inizia in casa una vera e propria guerra fredda, nella quale i coniugi Bonelli cercano di far emancipare Aldo e metterlo alla porta con ogni mezzo a loro disposizione. Il ragazzo però ha delle risorse inaspettate e non è un tipo che si arrende facilmente. (ANSA).